A che ora gli sport invernali oggi | programma 28 febbraio tv streaming

Da oasport.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 28 febbraio, gli appassionati di sport invernali possono seguire diverse competizioni di Coppa del Mondo di sci, con gli eventi trasmessi in diretta TV e streaming. La giornata prevede diverse discipline, tra cui slalom, gigante e discesa, con le gare che si svolgono in diverse località. Gli orari delle competizioni sono consultabili sui canali ufficiali e sulle piattaforme online dedicate.

Oggi sabato 28 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile a Garmisch e il superG femminile a Soldeu, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà la sprint in tecnica libera a Falun, la Coppa del Mondo di skicross andrà in scena a Kopaonik con la seconda gara post-olimpica. La Coppa del Mondo di snowboard riprende con il PGS a Krynica, mentre lo slittino farà tappa a St. Moritz. La nutrita proposta del primo fine settimana dopo i Giochi di Milano Cortina 2026 prevede anche un doppio appuntamento con il salto con gli sci, senza dimenticarsi delle moguls in Giappone e dei Mondiali juniores di speed skating. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora gli sport invernali oggi programma 28 febbraio tv streaming
© Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: programma 28 febbraio, tv, streaming

Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: programma 17 gennaio, tv, streaming

A che ora gli sport invernali oggi: programma 18 gennaio, tv, streamingOggi, venerdì 16 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo...

THE MYTH FACTORY: Why Modern Sports Was Never Built to Stay

Video THE MYTH FACTORY: Why Modern Sports Was Never Built to Stay

Una selezione di notizie su sport invernali.

Temi più discussi: A che ora finisce Sanremo stasera? Gli orari della terza serata di giovedì 26 febbraio; Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orari; A che ora finirà Sanremo 2026? La decisione ufficiale di Carlo Conti; Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (venerdì 20 febbraio): orari, tv, programma, streaming.

a che ora gliBridgerton 4 - Parte 2, il destino di Benedict e Sophie: quando e a che ora escono gli episodi finaliBenedict e Sophie stanno per tornare: la seconda parte di Bridgerton 4 arriverà presto in streaming su Netflix, ecco data e orario di uscita degli episodi ... libero.it

Sanremo 2026, a che ora finisce: prima serata ‘maratona’, poi Carlo Conti corre fino alla finale. Tutti gli orariTutti gli orari della 76ª edizione di Sanremo 2026: dalla prima serata maratona fino alla finale di sabato con Carlo Conti e Laura Pausini. libero.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.