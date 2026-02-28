A che ora gli sport invernali oggi | programma 28 febbraio tv streaming

Oggi, sabato 28 febbraio, gli appassionati di sport invernali possono seguire diverse competizioni di Coppa del Mondo di sci, con gli eventi trasmessi in diretta TV e streaming. La giornata prevede diverse discipline, tra cui slalom, gigante e discesa, con le gare che si svolgono in diverse località. Gli orari delle competizioni sono consultabili sui canali ufficiali e sulle piattaforme online dedicate.

Oggi sabato 28 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile a Garmisch e il superG femminile a Soldeu, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà la sprint in tecnica libera a Falun, la Coppa del Mondo di skicross andrà in scena a Kopaonik con la seconda gara post-olimpica. La Coppa del Mondo di snowboard riprende con il PGS a Krynica, mentre lo slittino farà tappa a St. Moritz. La nutrita proposta del primo fine settimana dopo i Giochi di Milano Cortina 2026 prevede anche un doppio appuntamento con il salto con gli sci, senza dimenticarsi delle moguls in Giappone e dei Mondiali juniores di speed skating. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: programma 28 febbraio, tv, streaming Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: programma 17 gennaio, tv, streaming A che ora gli sport invernali oggi: programma 18 gennaio, tv, streamingOggi, venerdì 16 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo... THE MYTH FACTORY: Why Modern Sports Was Never Built to Stay Una selezione di notizie su sport invernali. Temi più discussi: A che ora finisce Sanremo stasera? Gli orari della terza serata di giovedì 26 febbraio; Quando inizia Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orari; A che ora finirà Sanremo 2026? La decisione ufficiale di Carlo Conti; Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (venerdì 20 febbraio): orari, tv, programma, streaming. Bridgerton 4 - Parte 2, il destino di Benedict e Sophie: quando e a che ora escono gli episodi finaliBenedict e Sophie stanno per tornare: la seconda parte di Bridgerton 4 arriverà presto in streaming su Netflix, ecco data e orario di uscita degli episodi ... libero.it Sanremo 2026, a che ora finisce: prima serata ‘maratona’, poi Carlo Conti corre fino alla finale. Tutti gli orariTutti gli orari della 76ª edizione di Sanremo 2026: dalla prima serata maratona fino alla finale di sabato con Carlo Conti e Laura Pausini. libero.it FISI - Federazione Italiana Sport Invernali. Syst3m Glitch & Shadowrunner · Maniac. @iamsofiagoggia ! - facebook.com facebook