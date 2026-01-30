LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 58-54 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i bolognesi provano a ricucire lo strappo nella ripresa
La Virtus Bologna cerca di recuperare terreno contro l’As Monaco in una partita di Eurolega in corso. Dopo un primo tempo difficile, i bolognesi provano a riavvicinarsi nel punteggio, ma il Monaco mantiene il vantaggio di sei punti. Blossomgame segna da due, mentre Morgan risponde con una tripla che riaccende le speranze dei bolognesi. La partita resta aperta e intensa, con entrambe le squadre che lottano per il controllo del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-57 Blossomgame da due per il +5. 60-57 MAAAAATT MOOORGAAAAN! TRIPLAAAAAAA 60-54 Daniel Theis con un canestro di “rabbia” per il +6 Monaco. 58-54 Dentro il libero di Derrick Alston Jr. STOPPATA DI DIARRA SU THEIS! E FALLO TECNICO PER IL TEDESCO. 58-53 Semi-gancio perfetto di Nicola Akele. 58-51 Diallo attacca benissimo la linea di fondo. 56-51 SCHIACCIATA DI RABBIA DI ALIOU DIARRA! LA VIRTUS NON MOLLA, -5. 56-49 Tripla do Okobo per il +7 Monaco. 53-49 Altro taglio di Nicola Akele per il -4 Virtus. 53-47 Appoggio facile di Nicola Akele dopo la penetrazione di Vildoza. 🔗 Leggi su Oasport.it
