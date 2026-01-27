Stadio l?ultimatum di Ferrarese in vista dei Giochi del Mediterraneo | Più veloci altrimenti ci penso io

L’ultimatum di Ferrarese sottolinea l’importanza di completare i lavori allo stadio in vista dei Giochi del Mediterraneo. La priorità rimane il rispetto delle scadenze, per garantire un’organizzazione efficiente e sicura delle competizioni sportive. A poco più di sei settimane dall’evento, l’attenzione è rivolta a tutte le sedi, inclusa Brindisi, dove si stanno ultimando i preparativi per accogliere le gare.

La priorità è ultimare i lavori. A Brindisi come in tutte le altre sedi dove si disputeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo in programma in Puglia tra poco più di sei mesi. Le preoccupazioni di Ferrarese Quel che è certo, però, che il cantiere dello stadio Franco Fanuzzi di Brindisi è uno tra quelli che preoccupa la struttura commissariale, con a capo il presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese. E lo stesso commissario ieri a Fasano per inaugurare la bretella di collegamento al palasport (con annessi oltre 300 posti auto) ha confermato la preoccupazione per il dossier Fanuzzi.

