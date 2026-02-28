Nuovo ponte pronto prima dell’estate

È stata completata la riapertura del ponte sul Marano in viale D’Annunzio, nella zona a nord della città, prima dell’arrivo dell’estate. La struttura, che collega le due sponde, ora è nuovamente accessibile a veicoli e pedoni, suscitando l’attenzione di residenti e operatori turistici che frequentano quell'area. La fine dei lavori permette il ripristino della viabilità su uno dei punti principali di collegamento nel quartiere.

È la riapertura del ponte sul Marano, in viale D'Annunzio, porta nord della città, a preoccupare maggiormente operatori turistici e residenti che gravitano intorno a quest'asse stradale. L'hanno detto a voce alta giovedì sera durante l'incontro ' Riccione cambia-Costruiamola insieme ', convocato dalla giunta Angelini al ristorante La Fattoria. Il timore è che il rifacimento della struttura, resosi necessario per la pericolosità emersa in seguito a una serie di ispezioni, si protragga a oltre il previsto. Dall'amministrazione comunale la sindaca Daniela Angelini rassicurare chi opera e chi risiede in zona, dicendo: "L'apertura al traffico di viale D'Annunzio è prevista prima dell'inizio dell'estate, secondo le tempistiche annunciate sin dall'avvio del cantiere.