Palazzo Esposizioni pronto prima dell’estate.

Procedono i lavori di riqualificazione a palazzo delle Esposizioni di Faenza. Da qualche giorno un imponente ponteggio si erige in corso Mazzini. In particolare si tratta dei lavori di manutenzione e tinteggiatura del prospetto dell’edificio in cui è in corso la rigenerazione finanziata con 4,5 milioni di euro di risorse Pnrr. I lavori all’interno appaltati alla ditta Ar.Co. stanno inoltre procedendo con l’obiettivo, come dichiarato dall’assessore Davide Agresti, "di vedere realizzata l’opera prima dell’inizio dell’estate". Nei giorni scorsi peraltro l’ufficio lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faentina ha deliberato alcune varianti di progetto conseguenti ai riscontri emersi durante la fase realizzativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

