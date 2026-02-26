Novità nella dirigenza CISL Scuola | eletta Francesca Bellia e fari puntati sul nuovo contratto

Il Consiglio Generale della CISL Scuola ha nominato una nuova segretaria nazionale, segnando un momento importante per l'organizzazione. Nel frattempo, si parla di trattative in corso per il rinnovo del contratto collettivo, che mira a garantire migliori condizioni per il comparto. Questi sviluppi indicano un focus sulla tutela delle retribuzioni e sulle future strategie della rappresentanza.

A Roma, il Consiglio Generale CISL Scuola ha eletto Francesca Bellia nella segreteria nazionale. Contestualmente, la leader Ivana Barbacci ha annunciato l'avvio delle trattative per il CCNL 202527, ritenuto "indispensabile per tutelare in modo efficace il potere d'acquisto degli stipendi". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Barbacci (CISL Scuola): "Contratto 2022-24 firmato, arretrati tra gennaio e febbraio. Facciamo partire subito la trattativa per il nuovo contratto". INTERVISTA

