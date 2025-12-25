Guardia medica attivo anche durante le feste il servizio di continuità assistenziale | il numero da chiamare

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie e di fine anno continuerà a essere sempre attivo il servizio di continuità assistenziale per le cure non urgenti. Il numero di telefono da contattare per quella che una volta si chiamava guardia medica, infatti - come sottolineano da Asl Toscana Nord Ovest -, è. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Pochi medici per la continuità assistenziale, rischio turni scoperti durante le feste": l'allarme della Fimmg

Leggi anche: Guardia medica sempre attiva durante le feste: le raccomandazioni dell'Asl

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Guardia medica pediatrica. La novità all’ospedale; Guardia medica, feste a rischio, l’Asl di Oristano: «Potreste trovare chiuso»; Guardia medica, attivo anche durante le feste il servizio di continuità assistenziale: il numero da chiamare; Cure non urgenti: anche durante le feste chiamare il 116117 per contattare la continuità assistenziale (guardia medica).

Cure non urgenti: anche durante le feste chiamare il 116117 per contattare la continuità assistenziale (guardia medica) - Cure non urgenti: anche durante le feste chiamare il 116117 per contattare la continuità assistenziale (guardia medica) ... livornopress.it

“Guardia medica su base volontaria, durante le feste alcuni turni potrebbero risultare scoperti” - La Asl di Oristano ricorda come funziona il servizio e la possibilità di usufruire del Numero Unico Europeo 116117 ... linkoristano.it

guardia medica attivo duranteGuardia medica, anche durante le feste chiamare il 116117 per contattare la continuità assistenziale - L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che durante le festività natalizie e di fine anno continuerà ad essere sempre attivo il servizio di continuità assistenziale per le cure non ur ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.