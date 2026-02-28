Nuove regole per la misurazione del rapporto di compressione in Formula 1 1° giugno

A pochi giorni dall’inizio del Mondiale 2026 di Formula 1, la FIA ha annunciato nuove regole sulla misurazione del rapporto di compressione dei motori termici utilizzati nelle vetture. La decisione mira a regolamentare in modo più preciso questa caratteristica tecnica, introducendo nuovi metodi di verifica e controllo. La modifica riguarda specificamente le procedure di misurazione e la soglia consentita per il rapporto di compressione.

A pochi giorni dall'avvio del Mondiale 2026 di Formula 1, la FIA ha definito un compromesso sul rapporto di compressione dei propulsori termici che equipaggeranno le monoposto a partire dal Gran Premio d'Australia. L'accordo, approvato all'unanimità dai Costruttori di power unit, introduce una cornice di misurazione più chiara e una transizione graduale che accompagnerà le evoluzioni regolamentari nel biennio 2026-2027. Il parametro, fissato a 16:1 in condizioni di raffreddamento per l'annata in corso, è stato concepito per facilitare l'ingresso di nuovi attori nel vigneto delle power unit, tra cui Audi e Red Bull Powertrains. L'obiettivo è mantenere stabilità regolamentare pur offrendo margine di sviluppo, con l'intento di attrarre nuovi produttori senza compromettere l'equilibrio competitivo.