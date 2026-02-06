Clamoroso in Formula 1 | FIA pronta a cambiare le regole sulla compressione dalla prima gara Mercede

La FIA sta per cambiare le regole sulla compressione dei motori in Formula 1. La decisione arriverà prima della prima gara del 2026 e potrebbe avere effetti importanti, soprattutto sulla Mercedes. La FIA ha deciso di intervenire per modificare il rapporto di compressione, una mossa che in passato non era mai stata fatta. La squadra tedesca potrebbe trovarsi in difficoltà, mentre gli altri costruttori seguiranno da vicino gli sviluppi. La decisione ha già scatenato reazioni nel paddock, con molti che aspettano di capire come cambierà il quadro tecnico della prossima stagione.

