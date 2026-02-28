Nuove regole nel calcio | dal Var alle sostituzioni cosa cambierà dal Mondiale 2026

Dal Mondiale 2026 entreranno in vigore nuove regole nel calcio, tra cui modifiche alle sostituzioni e all’uso del Var. Queste modifiche sono state definite dalle autorità calcistiche per aggiornare le procedure durante le partite. Le novità riguardano principalmente i tempi e le modalità di intervento del Var e le procedure di cambio dei giocatori in campo. Le regole sono state approvate in vista delle prossime competizioni internazionali.

Tempi duri per chi perderà deliberatamente tempo durante le fasi di gioco ma si limiteranno anche gli errori degli arbitri: ecco tutte le novità dell'Ifab Il calcio si adegua ai tempi: nell'epoca del Var e della possibilità di rivedere le immagini ma soprattutto per limitare perdite di tempo e simulazioni, con il Mondiale 2026 in partenza tra pochi mesi saranno introdotte nuove regole dall'Ifab (l'organo internazionale di autoregolamentazione del calcio). Le più rilevanti riguarderanno rinvii, infortuni, sostituzioni e Var. Sul sito ufficiale dell'Ifab si fa chiarezza e viene spiegato cosa cambierà. Si parte con un nuova regola per impedire che i portieri possano trattenere la palla più a lungo del dovuto sia nel caso di rimesse dal fondo ma anche di calci di rinvii. Nel 2026 potrebbe essere introdotte o modificate quattro regole, una delle quali rivoluzionerebbe il calcio in maniera incredibile. Nuove regole IFAB 2026: guerra ai perditempo, novità per VAR e fuorigioco. Come cambierà il regolamento già a partire dai Mondiali! Il calcio internazionale dichiara guerra ai furbetti del cronometro. Rivoluzione calcio, l'IFAB prepara nuove regole: dal VAR sul secondo giallo agli 8 secondi. L'IFAB si riunisce oggi per discutere le nuove regole. Dal VAR sul secondo giallo agli 8 secondi, ecco tutte le novità per cambiare il calcio dal Mondiale 2026. Rivoluzione nel calcio: nuove regole IFAB su VAR, rimesse e infortuni