dal fuorigioco al var quattro nuove regole per il 2026

A gennaio riunione dell’IFAB per discutere le modifiche al regolamento: lotta ai simulatori e alle perdite di tempo Nel 2026 potrebbe essere introdotte o modificate quattro regole, una delle quali rivoluzionerebbe il calcio in maniera incredibile. Il prossimo 20 gennaio a Londra si terrà la riunione annuale dell’ Ifab per discutere i cambiamenti da apportare al regolamento attualmente in vigore. Difficile, ma non da escludere, che possano esserci novità già nel Mondiale in Usa, Messico e Canada. Infantino alla riunione Ifab (foto Ansa) – Calciomercato.it In primo luogo, per ridurre le perdite di tempo si pensa di estendere la regola degli 8 secondi con il pallone in mano al portiere anche alle rimesse laterali e ai rinvii dal fondo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

