Nuove funzionalità di google messaggi in arrivo febbraio 2026

A febbraio 2026 Google Messaggi introduce nuove funzionalità che stanno entrando in fase di test e alcune sono già disponibili nella versione stabile. L'aggiornamento riguarda strumenti e miglioramenti destinati a rendere più efficiente l'uso quotidiano dell'app di messaggistica. Le novità sono state annunciate ufficialmente e si stanno distribuendo agli utenti in diversi paesi.

l’aggiornamento di google messages presenta una serie di novità in fase di test e alcune implementazioni già presenti in versione stabile. le modifiche si articolano tra funzionalità in roll-out, migliorie visive e strumenti di sicurezza, offrendo un quadro chiaro su cosa aspettarsi per l’esperienza di comunicazione su dispositivi android e iOS. nelle beta riferite a ios 26.4 beta 2, apple e google stanno conducendo test sull’RCS end-to-end tra dispositivi iphone e android. gli utenti iOS visualizzano un lucchetto all’inizio della conversazione, in linea con l’icona di google messages. la funzione è supportata da Find Hub e si aggiunge all’opzione “one-time location”, che invia un link statico a google maps. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google riorganizza gli strumenti gemini per evidenziare nuove funzionalità sperimentaliQuesto testo offre una panoramica neutrale sull'introduzione della sezione Labs in Gemini, pensata per distinguere in modo chiaro le funzionalità...

Google maps in prova per nuove funzionalità e ask maps potrebbe essere protagonistaQuesto approfondimento analizza le novità di google maps legate all'intelligenza artificiale e alle voci su una sezione di prova delle nuove funzioni.

