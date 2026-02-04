Google riorganizza gli strumenti gemini per evidenziare nuove funzionalità sperimentali

Google ha annunciato una riorganizzazione degli strumenti Gemini, inserendo una nuova sezione chiamata Labs. Questa cambia il modo in cui gli utenti trovano le funzioni sperimentali, che ora sono ben separate da quelle già consolidate. In questo modo, chi usa gli strumenti può capire subito cosa è ancora in fase di test e cosa invece è disponibile da tempo. La mossa mira a rendere più chiara l’offerta e a facilitare la navigazione tra le varie funzionalità.

Questo testo offre una panoramica neutrale sull'introduzione della sezione Labs in Gemini, pensata per distinguere in modo chiaro le funzionalità sperimentali da quelle consolidate. L'implementazione mira a fornire agli utenti un'indicazione immediata delle novità in fase di sviluppo, implementando una presentazione strutturata sia sul web sia con un rollout controllato. gemini e la nuova sezione labs. Gemini introduce una sezione dedicata ai Labs per evidenziare le funzionalità in fase di sperimentazione rispetto a quelle ormai stabilizzate. L'osservazione della comunità tecnica ha evidenziato una strada chiara: una pagina o scheda dedicata consente agli utenti di distinguere velocemente tra strumenti già disponibili e quelli in test.

