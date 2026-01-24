attacchi su kiev e kahrkiv mentre proseguono i colloqui di abu dhabi tra ucraini e russi che pretendono il donbass

Nelle ultime ore, sono stati segnalati attacchi a Kiev e Kharkiv, mentre proseguono i colloqui tra Ucraini e Russi ad Abu Dhabi. Le parti sembrano mantenere posizioni ferme sulla richiesta del controllo del Donbass, area strategica e contestata. La situazione resta complessa e in evoluzione, con rischi di escalation e un continuo stato di tensione tra le parti coinvolte.

Il principale ostacolo alla pace in Ucraina resta il Donbass. Già alla vigilia dei colloqui di Abu Dhabi tra Kiev, Mosca e Washington, il Cremlino aveva ribadito che le forze ucraine devono lasciare la regione, una condizione respinta da Zelensky. I negoziati segnano il primo contatto diretto dall’estate, con una forte mediazione americana. Mosca insiste su una soluzione territoriale basata sulla cosiddetta “formula di Anchorage”, concordata da Putin e Trump, e avverte che senza accordi sul Donbass continuerà l’offensiva militare. Anche Zelensky riconosce che il nodo centrale è territoriale e che Abu Dhabi servirà a chiarire le posizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

