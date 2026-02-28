Israele e Usa attacco preventivo all’Iran | Colpito il quartiere della Guida Suprema

Due colonne di fumo nero si ergono nel cielo di Teheran, secondo quanto riferito dall’agenzia Afp. Israele e Stati Uniti hanno condotto un attacco preventivo contro l’Iran, colpendo il quartiere della Guida Suprema. Le immagini mostrano chiaramente i danni causati dall’operazione, mentre le autorità iraniane non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulla dinamica dell’attacco.

Due colonne di fumo nero si vedono nel cielo della capitale iraniana Teheran. Lo riferisce l’agenzia Afp. «Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele», ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, come riporta il Times of Israel. Sabato 28 febbraio i giornalisti dell’Afp hanno segnalato due colonne di fumo denso in due diversi quartieri di Teheran, dopo un rimbombo la cui origine non è stata immediatamente chiara. L’agenzia di stampa Isna ha riferito che una delle colonne si stava alzando nei pressi del quartiere Pasteur, che ospita la residenza della Guida Suprema Ali Kahmenei e il palazzo presidenziale, situato nel centro di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

