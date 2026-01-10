Il Castiglione affronta una sfida impegnativa in trasferta contro l’Amatori Lodi nella prima giornata del girone di ritorno in serie A1. L'incontro si svolgerà questa sera alle 20 al Pala Castellotti, rappresentando un momento importante per la squadra, che cerca di mantenere la concentrazione e il livello di gioco. Una partita da seguire con attenzione per valutare le proprie possibilità nel prosieguo del campionato.

Trasferta importante per la Blue Factor nella prima di ritorno in serie A1: al Pala Castellotti alle 20.45 arbitri Davide Marcolin e Giacomo Vischio di Vicenza, il Castiglione va a rendere visita al Bbc Centropadano Amatori Wasken Lodi. Sulla carta una sfida quasi proibitiva per la truppa di Massimo Bracali contro i giallorossi in striscia positiva da sei turni, cinque successi e un pari e dalla vittoria larga alla ripresa del nuovo anno contro il Follonica. I maremmani sono reduci dalla sconfitta interna della Befana contro il Monza che ha lasciato qualche malumore, soprattutto perché Saitta e compagni si sono svegliati tardi, sfiorando una clamorosa rimonta solo nel finale del match. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Per il Castiglione una ’Mission Impossible’ in trasferta contro l’Amatori Lodi

