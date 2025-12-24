Notizie Asvis Oltre il Pil | gli esperti Onu presentano pilastri e domini del nuovo framework

di Andrea De Tommasi, della Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrata sul sito ASviS il 3 dicembre 2025 Nel rapporto intermedio le coordinate del quadro globale basato su benessere, equità e sostenibilità. Si punta a indicatori solidi, comparabili tra i Paesi e semplici da comunicare. Aperta una consultazione globale. “Stiamo costruendo un quadro integrato e universale per affrontare l’eccessiva dipendenza dal Pil nei casi in cui non sia la misura più appropriata”. È uno dei passaggi del rapporto intermedio del Gruppo di esperti ed esperte di alto livello delle Nazioni unite “Oltre il Pil”, di cui fa parte anche l’economista e direttore scientifico dell’ASviS Enrico Giovannini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

