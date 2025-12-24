Notizie Asvis Oltre il Pil | gli esperti Onu presentano pilastri e domini del nuovo framework
di Andrea De Tommasi, della Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini, registrata sul sito ASviS il 3 dicembre 2025 Nel rapporto intermedio le coordinate del quadro globale basato su benessere, equità e sostenibilità. Si punta a indicatori solidi, comparabili tra i Paesi e semplici da comunicare. Aperta una consultazione globale. “Stiamo costruendo un quadro integrato e universale per affrontare l’eccessiva dipendenza dal Pil nei casi in cui non sia la misura più appropriata”. È uno dei passaggi del rapporto intermedio del Gruppo di esperti ed esperte di alto livello delle Nazioni unite “Oltre il Pil”, di cui fa parte anche l’economista e direttore scientifico dell’ASviS Enrico Giovannini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Rapporto Asvis, Valle d'Aosta bene su salute e istruzione ma aumenta la povertà - Tra il 2010 e il 2024 in Valle d'Aosta sono stati registrati miglioramenti per salute, istruzione, parità di genere, energia, imprese, innovazione e infrastrutture, consumo e produzione responsabili. ansa.it
Rapporto Territori ASviS: l’Italia procede a velocità differenziata verso il 2030 - Le realtà locali faticano a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. ansa.it
ASviS, quasi un italiano su due pessimista sul futuro del Paese - è pessimista sul futuro del Paese e solo il 22% immagina un'Italia migliore nei prossimi dieci anni. notizie.tiscali.it
BIM (K)now!, BIMeet&Greet, NextGen BIM AWARD: l’impegno #unipv tra #innovazione, formazione, #sostenibilità e responsabilità sociale unipv.news/notizie/bim-kn… #BIM #BIMKnow #architettura @ASviSItalia x.com
News 28/11/2025: Asvis – presentazione del paper “Le sfide della transizione” https://viterbo-rieti.confagricoltura.it/ita/notizie/news-confagricoltura-nazionale/asvis-%E2%80%93-presentazione-del-paper-le-sfide-della-transizione In data 24 novembre, Conf - facebook.com facebook
