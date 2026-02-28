Scaffale «Il mondo senza inverno», di Bruno Arpaia per Guanda. Nel nuovo romanzo dello scrittore italiano una visione distopica dei tempi Scaffale «Il mondo senza inverno», di Bruno Arpaia per Guanda. Nel nuovo romanzo dello scrittore italiano una visione distopica dei tempi Il nuovo romanzo di Bruno Arpaia, traduttore dei latinoamericani e uno dei nostri migliori scrittori, Il mondo senza inverno (Guanda, pp. 240, euro 18) è ambientato a Trondheim, in un Norvegia dove la natura paradisiaca è ormai stravolta e piove una nebbia densa dal cielo, gli uragani tempestano l’aria, ma la gente continua nonostante tutto a sopravvivere meglio che altrove. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Norvegia, un presente estremo e affollato

