Il tempo non spaventa i modenesi centro affollato per San Geminiano

Nonostante il cielo grigio e il freddo, le strade di Modena sono rimaste piene di gente sabato. Centinaia di visitatori sono arrivati in centro per la festa di San Geminiano, sfidando il tempo incerto. La fiera ha attirato famiglie, appassionati e curiosi, che hanno passeggiato tra le bancarelle e partecipato alle iniziative. In città, l’atmosfera è rimasta vivace, con le persone che hanno deciso di non rinunciare a una giornata di festa.

Presenti alle celebrazioni solenni anche delegazioni da San Gimignano e Pontremoli. Oltre 160 gli operatori della polizia locale in servizio e più di 40 i volontari Il tempo incerto e il freddo non hanno fermato i visitatori che, sabato 31 gennaio, hanno affollato il centro storico di Modena in occasione della fiera di San Geminiano. La manifestazione, come avvenuto per Sant'Antonio, ha avuto il suo cuore in piazza Grande e via Emilia, ma ha interessato anche via Farini, piazza Roma e piazza XX Settembre. In particolare, piazza Roma è stata animata da iniziative per bambini realizzate in collaborazione con Modenamoremio; presente anche l'associazione Aic Emilia Romagna Aps, per promuovere la sensibilizzazione sulle persone celiache, con l'impresa "Il Mondo Senza Glutine", che somministrerà cibo senza glutine.

