Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, la testata “L’Unità” è stata esclusa dall’evento. La cancellazione avviene in seguito a un episodio in cui, durante un intervento di una signora, si è verificata una gaffe linguistica che ha coinvolto il nome della Repubblica. La serata ha visto anche un errore nel pronunciare il nome di una testata giornalistica, attirando l’attenzione dei presenti.

Nella prima puntata del Festival di Sanremo, durante l’ospitata della signora Gianna Pratesi, protagonista di un ricordo delle donne che al referendum votarono per la Repubblica, era balzata agli occhi di tutti la gaffe che aveva trasformato la “Repubblica” nella “Repupplica”. Nelle ore successive, però, è emerso qualcosa di più su quella grafica: nella medesima immagine è stato sbianchettato il nome della testata “L’Unità”, quotidiano che era l’organo ufficiale del Partito Comunista Italiano. Quello che stupisce, però, è la motivazione data da un dirigente Rai, il quale, in conferenza stampa, ha spiegato che, trattandosi di un “brand”, il nome del quotidiano comunista è stato rimosso. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Non solo la gaffe “Repupplica”: la testata “L’Unità” viene cancellata dal Festival di Sanremo 2026

