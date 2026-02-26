La gaffe testuale, invece, non è una novità ed era già comparsa sugli schermi Rai. Nello specifico, in un servizio del Tg1 delle ore 20 del 31 gennaio scorso Non accenna a spegnersi la polemica attorno al refuso apparso in diretta durante la prima serata del Festival di Sanremo, in cui al posto di “Repubblica” è comparsa la scritta “Repupplica”, nell’immagine comparsa alle spalle dell’ultracentenaria Gianna Pratesi. È stato anche cancellato il nome della testata “L’Unità” presente invece nei giornali che si possono vedere nello scatto originale dell’epoca. Sul refuso Carlo Conti si è scusato pubblicamente: “Mi scuso ancora per il refuso. Non sapete quante cose dobbiamo controllare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, oltre alla gaffe “Repupplica” è stato cancellato anche il nome del quotidiano “L’Unità”

Sanremo 2026, ‘Repubblica’ diventa ‘Repupplica’: gaffe alla celebrazione degli 80 anniA Sanremo 2026, gaffe durante l’omaggio agli 80 anni della Repubblica italiana con la signora Gianna Pratesi sul palco.

Sanremo 2026, dall’omaggio a Baudo alla gaffe ‘Repupplica’: le pagelle della prima serataEcco come è andata la prima serata di Sanremo 2026, nelle pagelle del nostro inviato.

Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast

Temi più discussi: Sanremo 2026, tutti i conduttori del Festival serata per serata; Sanremo 2026, i co-conduttori e gli ospiti del Festival serata per serata: chi salirà sul palco dell'Artison; Sanremo 2026, la guida definitiva: date, conduttori, Big, ospiti e polemiche; Sanremo 2026, Carlo Conti: Festival nel segno di Baudo. Rai plaude alla raccolta.

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: gli ospiti, il programma e i cantanti in garaLe quattro Nuove proposte si esibiranno all’inizio della serata e gareggeranno in due sfide dirette, composte da due cantanti ciascuna (la prima di Nicolò Filippucci contro Blind, El Ma & Soniko, ... deejay.it

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti in gara, ospiti e ordine di uscitaStasera Sanremo 2026 cambia ritmo: arrivano le sfide delle Nuove Proposte, il televoto entra in gioco e sul palco spuntano co-conduttori e ospiti. Ecco la ... alfemminile.com

Questa sera a Sanremo 2026 @Achilleidol è conduttore accanto ai regular Carlo Conti e Laura Pausini, dopo quattro partecipazioni come cantante in gara e un’edizione da ospite speciale. Ma oltre alle canzoni, di #AchilleLauro a Sanremo restano anche i loo - facebook.com facebook

Gassmann improvvisa 'Oltre' in sala stampa, 'per Sanremo niente alcol da 2 mesi' x.com