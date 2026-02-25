Gaffe a Sanremo 2026 | la Repubblica diventa Repupplica

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, un errore di battitura ha trasformato la parola “Repubblica” in “Repupplica”. La confusione è stata causata da un problema di stampa sullo sfondo del palco, visibile a tutto il pubblico e ai telespettatori. L’incidente ha attirato l’attenzione sui social, dove molti utenti hanno commentato l’accaduto. La produzione ha già preso provvedimenti per evitare altri errori simili nelle prossime serate.

Gaffe nella prima serata del Festival di Sanremo 2026 con la Repubblica che è diventata "Repupplica". Il fatto è avvenuto quando sul palco dell'Ariston è salita Gianna Pratesi, 105 anni il prossimo 16 marzo, in veste di testimone del passaggio dalla monarchia alla Repubblica quando, nel referendum istituzionale del 1946, fu permesso per la prima volta di votare anche alle donne. Mentre la signora Pratesi parlava, alle sue spalle, sul monitori, è apparsa la grafica: "Il 54 per cento alla Repupplica". Alla domanda su che cosa avesse votato al referendum, inoltre, la signora ha risposto: "Eravamo di sinistra a casa, via i fascisti.

