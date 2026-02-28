Un rappresentante politico si schiera pubblicamente con i giovani iraniani che manifestano nelle strade, davanti alle scuole e nelle piazze di Teheran. In un discorso, afferma che nessuno potrà fermare un’intera generazione di giovani che sfidano apertamente il regime islamico. Le scene di contestazione coinvolgono numerosi studenti e cittadini, che manifestano senza timore di fronte alle autorità iraniane.

Il vicepremier Matteo Salvini commenta i festeggiamenti dei giovani di Theran alla notizia dell’attacco israelo-statunitense “Tanti giovani iraniani oggi in strada, davanti alle scuole e nelle piazze. Festeggiano, ma soprattutto sfidano apertamente il regime islamico di Teheran, senza paura”. A scriverlo su X è il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che commenta così le immagini dei festeggiamenti dei giovani di Theran alla notizia dell’attacco israelo-statunitense contro il regime degli Ayatollah. “Secondo stime provenienti da fonti di intelligence, la brutale repressione della dittatura degli Ayatollah avrebbe causato decine di migliaia di morti negli ultimi mesi, nel disperato tentativo di spegnere la voce di un popolo che chiede di essere libero”, aggiunge il vicepremier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non potranno fermare un’intera generazione”. Salvini al fianco dell’Iran

