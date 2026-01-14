È deceduto Luciano Manzalini, noto attore e comico bolognese, celebre come parte dei Gemelli Ruggeri. La sua presenza ha lasciato un’impronta significativa nel panorama dello spettacolo italiano, influenzando diverse generazioni con il suo stile e la sua comicità. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo dell’arte e dello spettacolo, lasciando un’eredità duratura nel cuore del pubblico.

– È morto Luciano Manzalini, attore e comico bolognese noto al grande pubblico come una delle due anime dei Gemelli Ruggeri. Aveva da poco compiuto 74 anni. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio, presso la clinica Villa Paola, dove era ricoverato a causa di una patologia che, da tempo, ne aveva compromesso le condizioni di salute. A darne notizia è stato il suo storico partner artistico Eraldo Turra, con cui Manzalini ha condiviso decenni di carriera. L’attore ha ricordato come “Quasi un anno fa aveva avuto un ictus, purtroppo, ed era ricoverato”, confermando il progressivo aggravarsi del quadro clinico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Addio al grande comico italiano: ha segnato un’intera generazione

Leggi anche: “Ci ha lasciati un grande”. Addio al giornalista italiano: il triste annuncio è appena arrivato

Leggi anche: “Sei morto libero come hai sempre vissuto”. Ha segnato un’epoca tutta italiana: una città intera in lutto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chi era Luciano Manzalini, lo “smilzo” dei Gemelli Ruggeri morto a 74 anni; Addio a Gianluigi Armaroli, storico corrispondente del Tg5 dall’Emilia Romagna; È morto Luciano Manzalini addio a metà dei Gemelli Ruggeri | Una persona deliziosa un intellettuale e comico di grande livello; Chi era Luciano Manzalini lo smilzo dei Gemelli Ruggeri morto a 74 anni.

Addio a Stefano Benni, il genio comico di “Bar Sport” - Nel 2017, in occasione dei suoi settant’anni, aveva tagliato corto davanti alla più banale delle domande sul bilancio di una vita: «Non ho voglia di bilanci. ilsecoloxix.it

Addio a Gino Nicolais. Grande scienziato, animatore di esperienze e politiche per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno x.com

Parma...lutto Addio a LUCIANO CASOLARI Persona autentica. Grande rievocatore, in costume, delle battaglie napoleoniche facebook