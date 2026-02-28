Non possiamo lasciare soldi sul tavolo il comune brianzolo che mette la tassa di soggiorno per pagare decoro e servizi

Il comune brianzolo di Brugherio ha deciso di introdurre la tassa di soggiorno per finanziare interventi di decoro e servizi pubblici. La proposta, presentata dall'assessore Massimiliano Balconi, è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale con 20 voti favorevoli. La scelta mira a garantire maggiore autonomia finanziaria senza gravare sui residenti.

"Maggiore autonomia finanziaria, nessun aggravio sui residenti, risorse per decoro e servizi". Questi, in sintesi i motivi spiegati dall'assessore Massimiliano Balconi, che hanno portato il comune di Brugherio a votare - e ad approvare all'unanimità con 20 voti favorevoli nell'ultimo consiglio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ecco il memorandum sul turismo. Dalla tassa di soggiorno agli eventi. Tutte le richieste al ComuneIl 70 per cento degli introiti della tassa di soggiorno da spendere per la promozione e per gli eventi turistici, l’altro 30 per cento in arredo...

Aumentata la Tassa di soggiorno, Coldiretti contro Comune di Spoleto: "Ecco gli effetti sul settore turismo"“Una scelta grave nel merito e nel metodo, che colpisce in maniera selettiva proprio quelle realtà che rappresentano l’identità rurale del territorio...

Una raccolta di contenuti su possiamo lasciare.

Discussioni sull' argomento Parità di genere, Iannicelli: Non possiamo permetterci di lasciare talenti inespressi; Olena Korylo, la donna simbolo della guerra in Ucraina: Non dobbiamo arrenderci a Putin; Oman: Iran ha accettato di smantellare le scorte di uranio arricchito. Trump: Non ho ancora deciso. Dall’Italia agli Usa, inviti a lasciare l’area; Il nostro core business è non lasciare sole le persone.

Non possiamo lasciare soldi sul tavolo, il comune brianzolo che mette la tassa di soggiorno per pagare decoro e serviziBasandosi sui flussi turistici mensili nei territori lombardi elaborati da regione Lombardia, a Brugherio sono previsti 25mila pernottamenti ogni annuo. Facendo una simulazione con una tariffa stimata ... monzatoday.it

Lasciata alle spalle la bella vittoria contro l’Olimpia, è già il momento di pensare al prossimo incontro. Coach Guidi: “Sulla carta siamo favoriti contro Grosseto, ma non possiamo lasciare niente per strada. Abbiamo due set di vantaggio su Euroripoli, non due p - facebook.com facebook