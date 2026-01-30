Il Comune ha pubblicato il nuovo memorandum sul turismo. Le regole sono chiare: il 70% degli introiti della tassa di soggiorno deve andare a promuovere eventi e campagne di marketing, mentre il restante 30% si userà per migliorare l’arredo urbano. La decisione arriva dopo alcune polemiche e richieste di chiarimento da parte degli operatori del settore. Ora si aspetta di vedere come verranno spesi realmente i fondi.

Il 70 per cento degli introiti della tassa di soggiorno da spendere per la promozione e per gli eventi turistici, l’altro 30 per cento in arredo urbano. Poi un calendario di eventi fuori stagione serio e di qualità, il coinvolgimento delle banche del territorio per investimenti su progetti turistici, una maggiore attenzione alla cura del verde e del decoro urbano dal centro al viale, dalla baia al porto. Sono solo alcuni dei punti dell’articolato documento sul quale hanno lungamente lavorato le associazioini di categoria cittadine, che ieri ne hanno parlato con il sindaco Andrea Biancani, in Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il memorandum sul turismo. Dalla tassa di soggiorno agli eventi. Tutte le richieste al Comune

Dalla tassa di soggiorno si sono raccolti 2,2 milioni di euro, ma secondo FdI le risorse destinate al turismo sono insufficienti.

