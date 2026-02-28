Non disturbare gheppi in nidificazione

Da marzo 2026, l’ordinanza del sindaco di Orbetello vieta di disturbare i gheppi durante la nidificazione. La misura è stata adottata per proteggere gli uccelli durante il periodo di riproduzione. La normativa riguarda tutte le aree dove i gheppi hanno scelto di nidificare e resterà in vigore fino a nuovo avviso. La decisione mira a preservare le attività riproduttive degli esemplari locali.

Orbetello (Grosseto), 28 febbraio 2026 – Non disturbate i gheppi! Torna in vigore da marzo 2026 l'ordinanza del sindaco del Comune di Orbetello ( Grosseto) a tutela della nidificazione dei gheppi (falco tinnunculus). Viene interdetta l'area interessata in località Ansedonia per favorire la riproduzione dei volatili. L'ordinanza vieta l'accesso all'area nei pressi dell'anfiteatro naturale esterno all'ingresso dello Spacco della Regina perché i gheppi potrebbero essere scoraggiati dalla presenza di attività umane. L'ordinanza è arrivata dopo il sollecito ricevuto dall'Ente da parte del presidente del Wwf della provincia di Grosseto.