Lasciamoci disturbare dai pensieri dei ragazzi

I pensieri dei giovani riflettono le sfide e le difficoltà di un’epoca complessa. I primi risultati di una ricerca in Italia mostrano un quadro segnato da conflitti, valori orientati al denaro e una politica spesso lontana dalle loro esigenze. La mancanza di opportunità si manifesta attraverso il ruolo crescente della strada e dei centri commerciali, evidenziando la necessità di un’attenzione più profonda per il futuro dei nostri ragazzi.

ITALIA. Leggiamo i primi risultati della ricerca sui nostri ragazzi e vediamo specchiato il mondo che abbiamo costruito per loro: il buio delle guerre, i soldi al primo posto, la politica svilita, la carenza di opportunità riempita, si fa per dire, dalla strada e dai centri commerciali. E per fortuna che esistono, e resistono, gli oratori.

