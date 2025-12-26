Il segreto di Meloni è governare senza disturbare gli italiani

Giorgia Meloni governa l’Italia da oltre tre anni senza crisi parlamentari, con una maggioranza solida e un consenso che non accenna a crollare. È già uno dei governi più longevi della storia repubblicana, e non solo per gli standard dell’ultimo ventennio. Ma cosa è rimasto davvero di questi tre anni di governo? Per ora una sola legge davvero importante: quella di Carlo Nordio che ha abolito il reato di abuso d’ufficio e protetto gli indagati dalla pubblicazione selvaggia delle intercettazioni. Poi qualche norma draconiana o spot a misura di tg: il decreto rave, il nuovo codice della strada e i fallimentari centri migranti in Albania. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

