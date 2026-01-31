L’Arsenal torna a sorridere e batte il Leeds con un poker di gol. La squadra di Arteta conquista tre punti fondamentali, allungando a sette punti il vantaggio sul Manchester City e sull’Aston Villa. Mentre l’Arsenal festeggia, il Bournemouth centra la terza vittoria in quattro partite, e l’Everton si salva all’ultimo secondo contro il Brighton, grazie a un gol di Beto al 97’.

L’Arsenal si impone di autorità a Leeds e rilancia la sua fuga per il titolo, mandando a 7 punti di distanza Manchester City e Aston Villa, entrambe in campo domani. Il sabato della 24ª giornata di Premier prosegue ora con Chelsea-West Ham. Alle 21 chiude Liverpool-Newcastle. L’Arsenal non molla, anzi rilancia. A Leeds ritrova la vittoria che gli mancava da tre turni, un netto 3-0 che oltre a ricordare quanto i Gunners siano letali da calcio da fermo rimanda Manchester City e Aston Villa a 7 punti di ritardo in classifica. L’unica nota stonata per Arteta è l’infortunio di Bukayo Saka, la star che alza bandiera bianca in riscaldamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Arsenal torna a vincere: poker al Leeds e +7 su City e Aston Villa

