Amirante replica alle accuse sul Nodo di Udine | Polemiche infondate

Alle critiche di opposizioni e comitati, l'assessore regionale Cristina Amirante risponde con fermezza. “Di fronte a affermazioni prive di fondamento — afferma — è necessario riportare alcuni elementi oggettivi”. Il Nodo di Udine, ricorda, non è un progetto nuovo: il precedente protocollo si era. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

