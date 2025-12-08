Nodo di Udine opposizioni all’attacco | Costi raddoppiati nessuna risposta da Amirante
Nel mirino il commissario Rfi, l’aumento dei costi da 203 a quasi 400 milioni, il futuro dei binari e la petizione ignorata dai vertici regionali. Cresce la tensione attorno al Nodo di Udine. Le opposizioni e i comitati cittadini parlano di un “silenzio assordante” dell’assessore regionale alle. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
"Sul nodo di Udine, il commissariamento ha accelerato tempi, lo Stato ha stanziato ulteriori 50 mln e l'aumento costi non dipende da Regione ma da fattori internazionali che hanno inciso su ogni opera". Così l'assessore a Infrastrutture Cristina Amirante
L'assessore regionale conferma i tempi rapidi per il nodo di Udine.