Insieme da 76 anni muoiono a distanze di poche ore l’una dall’altro | la commovente storia di Viareggio

La storia di Olga Bonuccelli ed Emilio Peporini, coppia di Viareggio unita da 76 anni, si distingue per la vicinanza nel momento più difficile: entrambi sono scomparsi a poche ore di distanza tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno. Un addio che testimonia un legame profondo e duraturo, lasciando la comunità nel rispetto di un amore che ha attraversato generazioni.

Uniti nella vita e anche nell'addio. Olga Bonuccelli ed Emilio Peporini, moglie e marito da 76 anni, sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altra, tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno, lasciando la città di Viareggio nel silenzio commosso delle grandi storie d'amore. Olga Bonuccelli, 96 anni, si è spenta mercoledì 31 dicembre. Il marito Emilio Peporini, 98 anni, l'ha seguita nel tardo pomeriggio di Capodanno. Una lunga storia d'amore. Entrambi viareggini, vivevano in via Sant'Andrea ed erano ospiti della casa di cura San Camillo di Vittoria Apuana, dove erano stati ricoverati nel mese di dicembre dopo un passaggio all'ospedale Versilia.

