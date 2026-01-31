Sicurezza Salvini | Nel decreto previsto lo sgombero di tutte le case occupate

Il ministro Salvini annuncia che nel nuovo decreto ci sarà spazio anche per lo sgombero di tutte le case occupate. La misura fa parte di un pacchetto sicurezza che si sta definendo negli ultimi giorni, pronto per essere presentato al Consiglio dei ministri. La decisione ha già suscitato reazioni e divisioni tra chi chiede fermezza e chi teme conseguenze sociali.

Un pacchetto sicurezza di cui si discute da settimane e che assume contorni sempre più definiti in vista del Consiglio dei ministri in cui verrà presentato. Un pacchetto che comprende sia un decreto legge - con norme per il potenziamento operativo e organizzativo delle forze di polizia, la possibile estensione delle “zone rosse”, l’aumento delle telecamere per la sicurezza urbana - che un disegno di legge al quale sono affidati i provvedimenti principali. Novità che potrebbero ancora arrivare, con il vicepremier Matteo Salvini che, per il «decreto sicurezza che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri settimana prossima», sta «insistendo per inserire proprio l’immediato sgombero non solo della prima casa occupata abusivamente, come è già per norma, ma anche di tutte le altre case occupate abusivamente». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

