Niscemi la zona rossa si restringe

A Niscemi, la zona rossa si riduce e alcune persone tornano a casa, secondo quanto dichiarato da un residente. La riapertura riguarda specifiche aree della città e porta con sé un senso di sollievo tra gli abitanti. Un altro residente ha espresso l’auspicio che nei prossimi mesi anche altri possano rientrare nelle proprie abitazioni.

"Io sono felice per la mia città che qualcuno rientra a casa. E speriamo che i prossimi mesi riusciamo a entrare anche noi". Dopo oltre un mese di paura, attese e incertezze, a Niscemi arriva la prima vera svolta. La zona rossa si restringe, il confine dell'emergenza arretra. La fascia di rispetto passa ufficialmente da 150 a 100 metri dal fronte della frana.