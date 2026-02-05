Frana a Niscemi nuovi cedimenti vicino alla biblioteca Marsiano | si allarga la zona rossa

Una frana si è allargata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Oggi nuovi cedimenti si sono verificati vicino alla biblioteca Marsiano, facendo crescere la zona rossa e aumentando il rischio per le persone che vivono e lavorano nell’area. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza delle autorità, che stanno valutando eventuali interventi di emergenza.

Nuovi cedimenti del terreno si sono verificati oggi nella zona colpita dalla frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le immagini diffuse da Local Team mostrano ulteriori smottamenti nell’area attorno alla Biblioteca privata “Angelo Marsiano”, che custodisce oltre 4mila volumi. Sul posto sono impegnate le squadre Urban Search and Rescue del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al lavoro per mettere in sicurezza l’area e assistere i residenti. L’allargamento della zona rossa. Per motivi prudenziali è stato disposto l’ ampliamento della zona rossa, con conseguente sgombero di altre abitazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Frana a Niscemi, nuovi cedimenti vicino alla biblioteca Marsiano: si allarga la zona rossa Approfondimenti su Niscemi Frana Frana Niscemi, nuovi cedimenti intorno alla biblioteca Nella zona colpita dalla frana a Niscemi, i cedimenti continuano ad allargarsi. Frana a Niscemi, 1500 persone evacuate: si allarga la zona rossa La frana a Niscemi ha portato all’evacuazione di circa 1. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Ecco cosa è successo a Niscemi e cosa ha causato la frana; Niscemi, la frana continua: cosa sta succedendo davvero sotto la collina; Frana a Niscemi: la storia che si ripete e i fondi mai spesi; Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa. Frana Niscemi, nuovi cedimenti intorno alla bibliotecaNuovi cedimenti oggi nella zona colpita dalla frana a Niscemi (Caltanissetta). Come si vede dalle immagini di Local Team, i nuovi cedimenti riguardano la zona intorno alla Biblioteca privata 'Angelo ... adnkronos.com Niscemi, nuovi cedimenti lungo il fronte della frana: a forte rischio la zona sottostante la bibliotecaLa zona maggiormente interessata è quella sottostante la biblioteca storica Angelo Marsiano, che conserva oltre 4 mila testi di storia siciliana ma è a forte rischio trovandosi proprio sull'orlo della ... ilsicilia.it Avviato il monitoraggio scientifico della frana a Niscemi facebook #Frana #Niscemi (CL), prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco: dal 25 gennaio svolti 675 interventi, 627 solo per operazioni di recupero beni nella zona interdetta. Monitorati edifici e suolo a monte della frana con apposite strumentazioni e rilevatori di moviment x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.