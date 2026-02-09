Sanremo 2026 Carlo Conti chiama Nino Frassica | sarà il sostituto di Pucci

Carlo Conti ha annunciato che Nino Frassica prenderà il posto di Pucci come conduttore a Sanremo 2026. La scelta sorprende, ma il direttore artistico ha confermato che Frassica sarà sul palco con lui. Manca poco all’inizio del festival e i preparativi sono in pieno svolgimento, anche se alcune decisioni sono ancora da definire.

Per quanto manchi decisamente poco all’inizio di Sanremo 2026, non tutti i tasselli dell’ultima edizione di Carlo Conti sono al loro posto. La kermesse sta ancora prendendo forma, ma almeno sembra essere stata trovata la quadra sul fronte co-conduttori. Dopo settimane di indiscrezioni e polemiche, infatti, il cerchio pare del tutto chiuso. L’ultima mossa del direttore artistico riguarda la sostituzione di Andrea Pucci, che ha scelto di fare un passo indietro dopo la pioggia di critiche social subite. Al suo posto una scelta rassicurante: Nino Frassica. Carlo Conti rimpiazza Pucci. Un’improvvisa retromarcia, quella seguita all’annuncio di Andrea Pucci sul palco di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Nino Frassica: sarà il sostituto di Pucci Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, Carlo Conti “chiama” Andrea Pucci e Lillo come co-conduttori (ecco in quali serate) Carlo Conti ha annunciato ufficialmente i nomi dei due co-conduttori che lo affiancheranno sul palco di Sanremo 2026. Sanremo 2026, Conti chiama Lillo e Pucci: “Saranno co-conduttori del festival” Carlo Conti ha scelto Lillo Petrolo e Andrea Pucci come co-conduttori di due serate a Sanremo 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca Fagnani; Sanremo, Carlo Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del Festival; Sanremo 2026, da Mattarella Carlo Conti, Pausini e i Big di Sanremo; Sanremo, Carlo Conti verso l’addio: Il mio successore? Non manca il talento, ma serve il know how. Sanremo 2026, il teatro Ariston riapre le porte dal 24 al 28 febbraio con la guida di Carlo Conti e…Sanremo 2026, il teatro Ariston riapre le porte dal 24 al 28 febbraio con la guida di Carlo Conti e Laura Pausini Il Festival di Sanremo 2026 ... novella2000.it Sanremo 2026, nuovo colpo di Carlo Conti: al Festival torna Nino FrassicaNino Frassica torna al Festival 2026: le ultime anticipazioni Mancano poco più di due ... msn.com Fiorello commenta la polemica di Sanremo durante La Pennicanza: "Ad Amadeus certe cose capitano mentre dorme, a Carlo Conti non era mai successo" facebook Carlo Conti dovrà ora correre ai ripari per sostituirlo oltre a dover chiudere il quadro di ospiti e altri co-conduttori della kermesse x.com

