Sanremo la prima conferenza stampa Fiorello scherza con Conti | Vi auguro tante polemiche

Fiorello ha interrotto la conferenza stampa di Sanremo per scherzare con Carlo Conti, annunciando che sarà il coconduttore di lunedì de 'La Pennicanza'. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, mentre l’ironia di Fiorello ha coinvolto anche il pubblico presente. La sorpresa ha suscitato molte risate tra i presenti, che hanno assistito a un momento inatteso. La conferenza continua con altri interventi, ma l’episodio rimane tra i più commentati.

(Adnkronos) – "Carlo Conti sarà il coconduttore di lunedì de 'La Pennicanza'!" Fiorello fa irruzione nella conferenza stampa inaugurale della settimana festivaliera e, al grido "chi la fa l'aspetti", arruola a sopresa il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026. Rosario si collega con la sala stampa del Teatro Ariston grazie ad una.

Fiorello: Vi auguro tante polemiche Avevamo nostalgia della sala stampa, mi macate, vi auguro tante polemiche, dice Fiorello che fa irruzione in conferenza stampa via telefono. Poi chiede a Carlo ...

Domani, martedì 24 febbraio, parte ufficialmente il Festival di Sanremo, edizione numero 76.