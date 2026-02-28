Niccolò Perico da Scanzorosciate al sogno in Mercedes | Tutto è iniziato grazie al papà di Antonelli Anche Red Bull lo voleva

Niccolò Perico, originario di Scanzorosciate, ha raggiunto il suo obiettivo di guidare una Mercedes, dopo aver iniziato in ambito automobilistico. La sua carriera è stata influenzata dal padre di Antonelli, che ha avuto un ruolo determinante. Anche Red Bull ha mostrato interesse per la sua esperienza e le sue capacità, segnando un punto di svolta nel suo percorso. Alessandro Perico, suo padre, è noto per la sua dedizione al lavoro.

Niccolò Perico ha solo 11 anni, ma è già il più vincente di sempre nei Mini Kart. Toto Wolff lo ha inserito nel Junior Programme della Casa di Stoccarda. Il giovane pilota è figlio di Alessandro, ex pilota di rally, che lo segue nella sua crescita: " Il duro inizia ora. Ho creato un circuito per lui. A volte lo faccio piangere, ma è per il suo bene" Nel cervello di AlessandroPerico è accesa perennemente una spia dietro cui si cela la parola "lavoro". Un formula dal sapore tutto bergamasco. Non fermarsi alla piccola soddisfazione, ma continuare imperterriti fino all'obiettivo: "La strada davanti a noi è in salita. Ora bisogna farla. Non dobbiamo montarci la testa: serve essere calmi.