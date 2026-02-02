Antonelli | Red Bull e Ferrari mi hanno colpito Ma l' obiettivo con Mercedes è vincere

Il pilota diciannovenne di Bologna, Antonelli, si presenta con una forte determinazione. Durante i test, ha osservato che Red Bull e Ferrari sono avanti, ma il suo obiettivo resta vincere con la nuova Mercedes W17. Antonelli dice che questa monoposto cambia tutto e si sente più forte, pronto a dare il massimo in stagione. La sua sfida è aperta e il suo futuro sembra promettente.

È l’inizio di un’era. Lo ripete spesso Andrea Kimi Antonelli, parlando della sua nuova Mercedes W17 e della sfida che la prossima stagione di Formula 1 gli porrà davanti. Regolamenti, monoposto, motori: tutto sarà diverso. Ma l’obiettivo del diciannovenne bolognese, punta di diamante dell’Italia nel motorsport, è chiaro: vincere. Prima, però, serve imparare e comprendere a fondo queste nuove vetture: “I test a Barcellona sono stati fondamentali in questo senso – ha raccontato Kimi a margine della presentazione della nuova Mercedes – la squadra ha svolto un grande lavoro ed è stato un test positivo quello in Spagna, anche se al momento è ancora difficile dire dove siamo rispetto ai nostri avversari, non conoscendo i carichi di benzina e le mappature del loro motore durante i test”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

