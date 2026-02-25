Formula 1 Mercedes pesca ancora in Italia | dopo Antonelli tocca al giovanissimo Perico

La Mercedes, sempre alla ricerca di giovani talenti da mettere sotto contratto e da far crescere, con l'obiettivo un domani di affidar loro il volante delle vetture che corrono nei più prestigiosi campionati automobilistici a cui prende parte la casa di Stoccarda, ha nuovamente pescato in Italia: dopo il bolognese Kimi Antonelli, infatti, è ora il turno del bergamasco Niccolò Perico, 11 anni. Nonostante la sua giovanissima età, Niccolò si è già messo in luce sui kart, con tre finali nella WSK Super Master Series 2026 e tre vittorie: i risultati da lui centrati hanno attirato l'attenzione del colosso di Stoccarda, che ha deciso di inserirlo nello Junior Programme insieme al tedesco Devin Titz. La via pare proprio tracciata per il giovane italiano, dal momento che la medesima trafila è stata fatta sia da George Russell che da Kimi Antonelli, oggi al volante della Mercedes nel campionato di Formula 1 Figlio di Alessandro Perico, ex pilota di Rally ad oggi impegnato nella gestione del suo team, la PA Racing, Niccolò è nato ad Alzano Lombardo il 15 dicembre del 2014. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

