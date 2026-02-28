Netflix Italia trasforma Sanremo in un’arena WWE | lo spot con Drew Mcyntire

Il 27 febbraio 2026 Netflix Italia ha trasmesso uno spot durante la diretta di Sanremo, trasformando l’evento in un’arena WWE. Nel video, compare l’attore Drew McIntyre, interpretato nelle sequenze pubblicitarie, mentre si prepara a un combattimento. La scelta di lanciare questa campagna pubblicitaria durante il festival ha attirato l’attenzione di molti telespettatori italiani.

Lo spot annuncia l'arrivo esclusivo su Netflix dal 1° aprile 2026 di tutto il pacchetto WWE. Lo hanno visto milioni di italiani. A maggio Clash in Italy a Torino Sanremo, 27 febbraio 2026 – Netflix Italia ha scelto il momento tv più seguito d'Italia per lanciare la bomba. Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 – quella delle cover e duetti, con Carlo Conti, Laura Pausini e un'Ariston in delirio – è andato in onda uno spot dedicato alla WWE. Protagonista assoluto: Drew McIntyre, lo scozzese "The Scottish Warrior", che con un ghigno minaccioso saluta il pubblico italiano.

WWE: Anche Drew McIntyre saluta i fan italiani in vista del debutto su Netflix ItaliaCome riportato poco fa anche da Zona Wrestling, è finalmente ufficiale, la WWE sarà LIVE su Netflix Italia a partire dal 1 Aprile 2026.

WWE: Drew McIntyre provoca ancora Cody e lo sfida in un Three Stages of HellCody Rhodes difenderà il WWE Championship contro Drew McIntyre in un Three Stages of Hell match nell’episodio di SmackDown del 9 gennaio, che si...

