La WWE annuncia il suo debutto su Netflix Italia, previsto per il 1° aprile 2026. Tra i protagonisti, anche Drew McIntyre si rivolge ai fan italiani, annunciando l’arrivo di eventi dal vivo sulla piattaforma. Questa novità rappresenta un’importante opportunità per gli appassionati di wrestling di seguire gli incontri e le novità della WWE direttamente da casa.

Come riportato poco fa anche da Zona Wrestling, è finalmente ufficiale, la WWE sarà LIVE su Netflix Italia a partire dal 1 Aprile 2026. Ad annunciarlo, poco fa, Triple H sulla pagina ufficiale di Netflix Italia e WWE Italia. Confermati al team di commento Luca Franchini e Michele Posa. RAW, SmackDown, NXT e tutti i Premium Live Event, a partire da WrestleMania 42, saranno a disposizione degli abbonati Netflix. Qualche istante fa, anche l’attuale Undisputed WWE Championship Drew McIntyre, ha salutato i fan italiani, ricordandoci la data di debutto ufficiale della WWE su Netflix Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE Italia (@wweitalia) Il web è ormai fuori controllo dopo questo aggiornamento ufficiale, che sembra non essere il solo collegato al nostro paese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Anche Drew McIntyre saluta i fan italiani in vista del debutto su Netflix Italia

