Veronica Pignata morta dopo il parto cesareo 12 indagati tra medici e infermieri Lo strazio della famiglia | Non si può morire in ospedale

Sono dodici i medici e infermieri indagati per la morte di Veronica Pignata, 32 anni, avvenuta il 6 dicembre all'ospedale di Cittiglio (Varese) dopo un parto cesareo. La famiglia esprime il suo dolore e la propria rabbia, chiedendo giustizia per una tragedia che ha sconvolto tutti.

