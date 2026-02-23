Finisce con l'auto in una scarpata Michele Riglietti muore a 19 anni La mamma | Era il mio tutto

Michele Riglietti, 19enne di Vallefoglia, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto e finito in una scarpata a Morciano di Romagna. La vettura si è ribaltata, provocando il tragico incidente. La madre ricorda il figlio come un ragazzo vivace e pieno di progetti. La scena è stata scoperta dai passanti, che hanno chiamato i soccorsi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

