Nel secondo Business Corner di Ance e Confcommercio si è parlato di Urban Health

Nel secondo incontro del “Business Corner” organizzato da Ance Brindisi e Confcommercio, si è discusso di “Urban Health”. L’evento si è tenuto a Brindisi e ha visto la partecipazione del direttore medico del presidio ospedaliero “Perrino”, Andrea Molino. Durante l’appuntamento, sono stati affrontati temi legati alla salute urbana e alle sfide del settore sanitario locale. L’iniziativa è stata coordinata dai presidenti delle due associazioni.