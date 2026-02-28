Nel secondo Business Corner di Ance e Confcommercio si è parlato di Urban Health
Nel secondo incontro del “Business Corner” organizzato da Ance Brindisi e Confcommercio, si è discusso di “Urban Health”. L’evento si è tenuto a Brindisi e ha visto la partecipazione del direttore medico del presidio ospedaliero “Perrino”, Andrea Molino. Durante l’appuntamento, sono stati affrontati temi legati alla salute urbana e alle sfide del settore sanitario locale. L’iniziativa è stata coordinata dai presidenti delle due associazioni.
BRINDISI - Il direttore medico del presidio ospedaliero “Perrino”, Andrea Molino, è stato ospite del secondo appuntamento del “Business Corner”, una iniziativa di Ance Brindisi e dell'associazione territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi, coordinata dai rispettivi presidenti Angelo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
“Business Corner”: il prefetto Aprea incontra professionisti e imprenditoriPrimo appuntamento con una serie di incontri organizzati Ance Brindisi e dell’Associazione Territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi...
Leggi anche: Nicole Kidman e Keith Urban sono ufficialmente divorziati dopo 19 anni di matrimonio. L’attrice ha parlato di “difficoltà coniugali e differenze inconciliabili”