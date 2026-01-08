Nicole Kidman e Keith Urban sono ufficialmente divorziati dopo 19 anni di matrimonio L’attrice ha parlato di difficoltà coniugali e differenze inconciliabili

Nicole Kidman e Keith Urban hanno concluso ufficialmente il loro matrimonio dopo 19 anni. La giudice di Nashville ha sciolto la coppia, che ha dichiarato di aver affrontato difficoltà coniugali e differenze inconciliabili. Ora sono legalmente separati e single, segnando la fine di un lungo percorso condiviso.

Nicole Kidman e Keith Urban sono ora divorziati e legalmente single. Una giudice di Nashville ha sciolto il loro matrimonio durato 19 anni martedì. Kidman ha presentato istanza di divorzio a settembre, citando “difficoltà coniugali e differenze inconciliabili”. La coppia ha due figlie adolescenti e Kidman sarà il genitore residente principale. Gli ex coniugi hanno concordato una divisione pressoché equa dei loro beni comuni, senza necessità di mantenimento per i figli o per il coniuge. Kidman e Urban, entrambi 58enni, si sono conosciuti a Los Angeles nel 2005 e si sono sposati a Sydney l’anno successivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

