Nel pomeriggio del 28 febbraio 2026 a Milano, un genitore ha raccontato di trovare la figlia, una ragazzina, a terra nel giardino di casa, dopo aver passato una giornata normale. La ragazza, che aveva appena chiesto al padre se fosse stata iscritta ai campionati di sci, è deceduta improvvisamente. La vicenda ha suscitato attenzione sulla presenza di cyberbullismo e sulle conseguenze di parole offensive.

Milano, 28 febbraio 2026 – “Io non compendevo perché mi a figlia, una ragazzina che 24 ore prima mi chiedeva “papà, mi hai iscritto ai campionati studenteschi di sci? ”, fosse a terra esanime in giardino”. Era la notte del 5 gennaio 2013. Quella in cui Carolina Picchio si è tolta la vita, a 14 anni, gettandosi dalla finestra della sua camera a Novara, perché, come ha scritto lei stessa nella lettera che ha lasciato come eredità al mondo, “Le parole fanno più male delle botte”. Suo padre Paolo ha intitolato così il libro (edito da DeAgostini) che racconta la sua storia, quella di “Caro”, la prima vittima di cyberbullismo in Italia, e quella di sé stesso, che non si è piegato al dolore e lotta “per parlare con i ragazzi, perché abbiano consapevolezza che le parole - e naturalmente le azioni, anche quelle virtuali - hanno un peso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel nome di Carolina Picchio: “Mia figlia, vittima dei cyberbulli. Le parole possono uccidere”

Discussioni sull' argomento L'amore contro l'odio dei social. Carolina, le parole mai pubblicate

