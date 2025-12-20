Tivù Verità | Carolina López Moreno | Nella Bohème la mia Mimì non è vittima
A poche ore dalla Prima al Maggio Musicale Fiorentino, il soprano boliviano-albanese racconta tutto il suo amore per il personaggio generato dal genio di Giacomo Puccini: «È una guerriera che prova a vivere ogni giorno come un dono, nonostante la malattia». 🔗 Leggi su Laverita.info
Carolina López Moreno: «Nella Bohème la mia Mimì non è vittima»
