Non Sparate sul Pianista | Carolina López Moreno | Nella Bohème la mia Mimì non è vittima
A poche ore dalla prima al Maggio Musicale Fiorentino, il soprano Carolina López Moreno condivide la sua interpretazione di Mimì in
A poche ore dalla Prima al Maggio Musicale Fiorentino, il soprano boliviano-albanese ha raccontato tutto il suo amore per il personaggio generato dal genio di Giacomo Puccini: «È una guerriera che prova a vivere ogni giorno come un dono, nonostante la malattia». 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Tivù Verità | Carolina López Moreno: «Nella Bohème la mia Mimì non è vittima»
Leggi anche: Non Sparate sul Pianista | Riccardo Muti: «La mia Academy per salvare l’Opera italiana»
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.